Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Bella Longuinho, 23, tirou dúvidas dos seguidores sobre a sua cirurgia de redesignação sexual, realizada ontem na Tailândia.

O que aconteceu

Ela explicou por que foi até o país asiático fazer a cirurgia. Bella negou que dinheiro tenha sido a motivação: "Eu fiz consulta no Brasil e lá eu pagaria R$ 130 mil. Aqui, essa técnica que eu escolhi deu R$ 115 mil, mais as passagens e tudo o mais ficaria o mesmo valor".

Bella escolheu a Tailândia porque o país é referência nesse tipo de cirurgia. O país asiático foi o primeiro a fazer a cirurgia de redesignação sexual para mulheres trans, em 1975: "Eles fazem essa cirurgia todo dia, então não tem chance de dar erro".