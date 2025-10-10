Bella Hadid trata doença com terapia polêmica de R$ 538 mil, diz site

Bella Hadid, 29, está fazendo um tratamento para a doença de lyme, condição crônica que afeta o sistema nervoso, de R$ 538 mil.

O que aconteceu

Recentemente, a modelo publicou alguas fotos em que parece estar internada por conta de complicações da doença. Ela foi diagnosticada em 2012, aos 15 anos. Sua mãe, Yolanda, e seu irmão mais novo, Anwar, receberam o mesmo diagnóstico.

As imagens publicadas pela artista não são de um hospital, e sim de uma clínica alemã especializada em doença de lyme. O tratamento, que envolve terapias controversas, custa US$ 100 mil, aproximadamente R$ 538 mil na cotação atual, segundo o Daily Mail.