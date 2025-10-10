Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Sozinha na sede de A Fazenda 2025 (Record) após ser barrada da festa de sexta-feira, Yoná molhou as roupas de cama dos peões.

O que aconteceu

Ao ficar sozinha na sede, a peoa bagunçou o quarto e a sala. Yoná tirou as roupas de cama e os travesseiros e os empilhou na sala.

Na sequência, pegou uma garrafa com água, se dirigiu até os edredons e os molhou.