Adriane Galisteu brinca sobre eliminação de peão: 'Foi de Odete Roitman'

Apresentadora de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu citou a morte de Odete Roitman de "Vale Tudo" (Globo).
O que aconteceu
Minutos após anunciar a eliminação de Gui Boury na terceira roça da temporada, a apresentadora brincou. "O Gui foi de Odete Roitman e já tá fazendo check-in no hotel."
A citação a morte da personagem da novela de outra emissora rendeu comentários no X.
No inicio da edição, a apresentadora também havia feito uma piada com a recente separação de Vinicius Jr e Virginia.
"O Gui foi de Odete Roitman" KKKKKKKKKKKKKKK, amo que a Galisteu junta o útil ao agradável #EliminaçãoAFazenda-- Yasmin (@yascampx) October 10, 2025
"O Gui foi de Odete Roitman" - PASSANDO MAL COM A GALISTEU KKKKKKKKKK #AFazenda #EliminaçãoAFazenda-- Natan Silva (@NatanSP7) October 10, 2025
Galisteu: O Gui foi de Odete roitman e já está fazendo check in no hotel-- Aldir Medeiros (@AldirMedeiros) October 10, 2025
kkkkkkkkkkkk eu dei um grito aqui #EliminaçaoAFazenda #AFazenda #AFazenda17
