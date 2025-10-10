SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Adriane Galisteu brinca sobre eliminação de peão: 'Foi de Odete Roitman'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na noite da terceira roça
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na noite da terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus

Apresentadora de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu citou a morte de Odete Roitman de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Minutos após anunciar a eliminação de Gui Boury na terceira roça da temporada, a apresentadora brincou. "O Gui foi de Odete Roitman e já tá fazendo check-in no hotel."

A citação a morte da personagem da novela de outra emissora rendeu comentários no X.

No inicio da edição, a apresentadora também havia feito uma piada com a recente separação de Vinicius Jr e Virginia.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

741 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
741 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.