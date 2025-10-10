SplashUOL
Yoná pede que produção revise atitude de Martina: 'Isso é agressão'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 2025: Yoná pede que produção revise suposta agressão de Martina

Durante a tarde de hoje, Yoná pediu que a produção de A Fazenda 2025 (Record) revisasse uma atitude de Martina para apontar uma possível agressão.

O que aconteceu

A confusão entre as duas aconteceu após Martina pular na cama onde Yoná estava dormindo. A advogada reagiu imediatamente. "Isso é agressão! Tá me machucando. Pulou em cima do meu pé, tá me machucando. Você tá em cima de mim, não tá em cima da cama não. Você pulou em cima de mim, eu não lhe dei liberdade pra isso."

Martina a rebateu. "E eu não te dei liberdade pra pegar minhas coisas e jogar no chão."

Yoná voltou a acusar a peoa. "Você tá pulando em cima de mim, tá em cima de mim! Produção, ela pulou em cima de mim e tá em cima dos meus pés! Eu tô pedindo pra ela sair de cima dos meus pés! Ela pulou em cima de mim com força, e ela tá em cima de mim! Vocês analisem isso aí. A cama não é dela, eu tô em cima da cama."

Martina negou. "Eu tô onde seus pés não estão. E vou ficar aqui. Tô nem encostando no pé dela! Abusada! Pegou minhas coisas e jogou no chão, acha que pode fazer tudo?"

