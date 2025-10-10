Yoná pede que produção revise atitude de Martina: 'Isso é agressão'

Durante a tarde de hoje, Yoná pediu que a produção de A Fazenda 2025 (Record) revisasse uma atitude de Martina para apontar uma possível agressão.

O que aconteceu

A confusão entre as duas aconteceu após Martina pular na cama onde Yoná estava dormindo. A advogada reagiu imediatamente. "Isso é agressão! Tá me machucando. Pulou em cima do meu pé, tá me machucando. Você tá em cima de mim, não tá em cima da cama não. Você pulou em cima de mim, eu não lhe dei liberdade pra isso."

Martina a rebateu. "E eu não te dei liberdade pra pegar minhas coisas e jogar no chão."