Wepink, de Virginia, é alvo de ação do MP de Goiás por 'práticas abusivas'

Luiza Stevanatto
De Splash, em São Paulo
Wepink, da Virginia, foi acionada pelo Ministério Público de Goiás por 'práticas abusivas'
Wepink, da Virginia, foi acionada pelo Ministério Público de Goiás por 'práticas abusivas' Imagem: Reprodução/Instagram @virginia

A Wepink, empresa da influenciadora Virginia Fonseca, é alvo de uma ação do Ministério Público de Goiás (MPGO) por "práticas abusivas contra os consumidores".

O que aconteceu

Entre as práticas abusivas apontadas pelo MP estão a falta de entrega de produtos e o descumprimento de prazos. Segundo o MP, milhares de consumidores pagaram por produtos que nunca receberam, mesmo após meses de espera. O MP aponta também uma resistência sistemática da empresa em fazer reembolsos, atendimento deficiente que não resolve problemas, exclusão de críticas nas redes sociais para ocultar reclamações e venda de produtos com defeito, estragados ou em desacordo com o anunciado.

A ação aponta "publicidade enganosa" e "má-fé contratual" por parte dos sócios da empresa. O promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva registra que um dos sócios, Thiago Stabile, teria dito em uma transmissão ao vivo que a Wepink "teve um problema de abastecimento porque cresceu muito rápido" e que "algumas entregas demoram porque as matérias-primas acabam, porque a [Wepink] vende muito". Isso revelaria, segundo a ação, que a empresa teria continuado a vender produtos sabendo que não teria condições de entregá-los no prazo prometido.

O MP pede uma indenização por dano moral coletivo de R$ 5 milhões. O valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. A ação pede também a indenização individual, uma condenação genérica para que os consumidores possam pleitear reparação por danos morais comprovando que foram lesados pela Wepink.

O MP também requereu, com tutela de urgência, que a Wepink não faça novas transmissões ao vivo promocionais até a regularização das entregas, entre outras providências. Também foram requeridos a criação de um canal com atendimento humano e resposta inicial em até 24 horas e de um mecanismo simplificado para cancelamento e reembolso, com devolução em sete dias, entrega imediata de todos os produtos já pagos, com multa diária de R$ 1 mil por descumprimento dessas medidas.

Virginia e os sócios Thiago Stabile e Chaopeng Tan devem responder "solidária e pessoalmente pelos danos". O promotor defende que eles participaram ativamente de lives promocionais e mantiveram a estratégia de vendas massivas e ofertas-relâmpago, mesmo sabendo das falhas operacionais. A investigação afirma que essas estratégias criam um senso artificial de urgência, "induzindo à compra impulsiva e explorando a vulnerabilidade psicológica dos consumidores, especialmente jovens com menor experiência em compras on-line".

O promotor afirma ainda que o uso da imagem de Virginia agrava essa vulnerabilidade. "Seduzidos pela confiança depositada em influenciadora de renome nacional, realizaram compras legítimas, mas depararam-se com realidade brutal de total descaso pós-venda", conclui.

A ação menciona o alto volume de reclamações sobre a Wepink no ReclameAqui, noticiado por Splash em março. O Procon Goiás também lavrou um Auto de Infração contra a empresa em agosto deste ano, após constatar violações à legislação consumerista diante de 340 denúncias formais recebidas pelo órgão.

A Splash, Felipe de Paula, advogado da WePink, disse que a empresa "não foi citada da ação e ainda não tomou conhecimento dos termos". A assessoria de Virginia também foi procurada, mas não se manifestou. Assim que houver resposta, a nota será atualizada.

