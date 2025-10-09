Virginia canta música de desapego após caso com Vini Jr.: 'Desocupa'

Virginia Fonseca, 26, voltou a chamar atenção dos seguidores ao postar um novo story.
O que aconteceu
A influenciadora apareceu ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, dançando e cantando a música "Desocupa", de Matheus Vargas, seu ex-cunhado. A letra escolhida chamou atenção: "Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa", dizia a canção.
Virginia já havia publicado um story cantando a mesma música na terça-feira (7) enquanto estava no carro. O episódio aconteceu no mesmo dia em que a modelo Day Magalhães divulgou prints de supostas conversas com o Vini Jr.
Jogador e a influenciadora estavam se conhecendo quando conversas vieram à tona. Apesar disso, a assessoria de Virginia afirmou ao Splash que eles "não tinham nada sério" e que cada um "seguirá o seu caminho" após o episódio.
