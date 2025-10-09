SplashUOL
Virginia compartilha versículo bíblico após pedido de desculpas de Vini Jr.

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Virginia compartilha mensagem bíblica no Instagram
Virginia compartilha mensagem bíblica no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, 26, se manifestou nas redes sociais pouco depois do pedido de desculpas publicado por Vini Jr., 25.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um versículo bíblico. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade. Provérbios 3:5-6", dizia a mensagem.

Virginia adicionou como trilha sonora de louvor. Apresentadora escolheu a canção "Tudo Entregarei", de Fernandinho.

Mais cedo, Vini Jr. admitiu que decepcionou a ex de Zé Felipe. "Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", escreveu o craque do Real Madrid no Instagram. O jogador também fez elogios. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", destacou.

