SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Antes de Virginia, Vini Jr. teve namoro marcado por ciúmes e traição

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Maju Mazalli viveu um romance de, pelo menos, dois anos com Vini Jr.
Maju Mazalli viveu um romance de, pelo menos, dois anos com Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram

Vini Jr. teve um relacionamento discreto e cheio de idas e vindas com a influenciadora Maju Mazalli antes de se envolver com Virginia Fonseca.

O que aconteceu

Maju e Vini se conheceram em 2017 através de uma amiga em comum, Dadá Favatto, filha de Romário. Na época, não rolou nada entre eles, mas dois anos depois o jogador tomou a iniciativa. Em entrevista ao podcast de Lucas Selfie, a influenciadora contou como tudo aconteceu.

A gente começou a se conhecer, mas não rolou nada. Depois de uns dois anos, ele me mandou uma mensagem e começamos a conversar.
Maju Mazalli

Segundo Maju, o convite para conhecê-lo em Madrid marcou o início do romance. "Me convidou para ir lá. Na época, eu tinha colocado silicone e não consegui. Depois, cheguei a ir e conheci a família inteira dele. Fui para passar uns 15 dias. Ficamos e tal. Isso rolou por uns dois anos e eu que ia sempre porque ele não conseguia vir por causa dos jogos. Passei dois anos fazendo isso", contou. O casal optou por manter um relacionamento em sigilo, sem aparições públicas.

A "Dé Férias com o Ex" relatou que o relacionamento era marcado por ciúmes de ambas as partes. "A gente estava junto, mas não sabia realmente o que tínhamos. Ele não gostava que eu estava no De Férias. Eu tinha ciúmes também porque o assédio das mulheres para jogador de futebol é surreal. Eu morria de ciúmes. Era uma troca de ciúmes abusiva e hoje a gente reconhece que era muita imaturidade", explicou.

O fim do relacionamento veio após a influenciadora descobrir uma traição do jogador. "Ele é muito novo e eu entendo que ele tem muita coisa para viver. O carma de ser corna vem desde lá de trás. Aconteceu que a pessoa não consegue ficar com uma pessoa só. Eu descobri mil coisas, fiquei chateadas por mil coisas. Eu vi na verdade, mas, enfim, não vem ao caso. O chifre foi brasileiro. Ainda falei para a minha mãe que ia perdoar."

No final de 2024, Maju Mazalli começou a dar indícios de que poderia ter reatado com o jogador. Em setembro do mesmo ano, surgiram rumores de que ela teria se mudado para a Espanha, mas a influenciadora negou: "Fico passada com a criatividade". Apesar das especulações, Maju não comentou na época sobre um possível retorno do relacionamento.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.