Vale Tudo: polícia pressiona suspeitos da morte de Odete; veja depoimentos

O capítulo de "Vale Tudo" de hoje traz os depoimentos dos cinco suspeitos de terem matado Odete Odete Roitman (Debora Bloch). São eles: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Confira a seguir os depoimentos de cada investigado, que começam a ir ao ar nesta terça (7).
Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero)
Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino.
Ele confirmou! Marco Aurélio admitiu que ficou no hotel e foi ao quarto de Odete entregar o relatório #ValeTudo pic.twitter.com/ro5McHdiI8-- TV Globo (@tvglobo) October 10, 2025
Celina Junqueira (Malu Galli)
A gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu criei os filhos dela, praticamente. E minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso.
"Eu ia atirar, mas eu não tive coragem."-- TV Globo (@tvglobo) October 10, 2025
MAS A ARMA SUMIU GENTEE! #ValeTudo pic.twitter.com/rs7XpjaQWD
Helena Roitman (Paolla Oliveira)
Minha relação com a minha mãe era a pior possível. Mas eu também não sou fácil. Eu sou uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber, até que eu descobri que o meu irmão está vivo. O Leonardo. Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas aí matar uma pessoa? Não, nunca.
Heleninha contou que nem percebeu que tava indo pro hotel da Odete #ValeTudo pic.twitter.com/4PkZftqKCc-- TV Globo (@tvglobo) October 10, 2025
Maria de Fátima Acioli (Bella Campos)
Fui casada por quase dois anos com o filho da Odete, o Afonso. Eu sempre tive uma ótima relação com ela. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis - quando ela se casou com o meu namorado, quando eu descobri que Leonardo estava vivo -, a gente sempre chegou num acordo. Para mim, Odete sempre foi e sempre será uma inspiração. Eu nunca conseguiria atirar nela.
Fátima disse que não fez nada com a Odete Mas será que ela contou a história completa? #ValeTudo pic.twitter.com/yT1gaen57c-- TV Globo (@tvglobo) October 10, 2025
César Ribeiro (Cauã Reymond)
Eu estava casado com a Odete há pouco tempo, só que o nosso lance foi amor à primeira vista. Mas as pessoas são muito preconceituosas. [...] Eu só sei que eu vou sentir muita falta dela e de muita coisa que a gente viveu. Acontece que como eu sou herdeiro de 50% de tudo que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente.
César se enrolou todo no depoimento Disse que Odete já não tava mais viva quando chegou, mas esse jeito dele? #ValeTudo pic.twitter.com/MsfelXmnka-- TV Globo (@tvglobo) October 10, 2025
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
