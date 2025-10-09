Quem sai em A Fazenda? Chico, Bárbara e Dantinhas debatem

Em um agregador de enquetes, Yoná lidera a rejeição nos sites, mas Gui aparece ameaçado em redes sociais. Bárbara lembrou que o apoio de Dudu Camargo mudou o cenário para Yoná, aproximando-a do público.

Esse plano do Dudu com a Yoná na madrugada traz um gás pra ela, mostra pro público que, olha, existe possibilidade deles jogarem juntos, o Dudu brilha quando tá com a Yoná.

Bárbara Saryne

Dantinhas apontou que Yoná depende da torcida de Dudu, e que Gui não gera engajamento. Barney e Bárbara resgataram eliminações surpreendentes de outras edições, mostrando que o resultado pode surpreender.

Às vezes eu tenho a impressão de que a Yoná não tem torcida, sabia? Que é mais a torcida do Dudu, que dá um apoio, um suporte a ela, do que ela ter uma... Porque eu fiquei pensando, eu vi umas enquetes e ela tá sempre em última, sempre abaixo da Carol. Eu achei que seria o contrário. Então eu acho que a Ioná não tem um fandom. Eu acho que a gente corre o risco de ter essa votação, a Carol ser a mais votada, realmente, e a Ioná ficar ali no meio.

Dantinhas

Apesar das enquetes, Chico Barney aposta que Guilherme sai. Bárbara e Dantinhas concordam que a falta de torcida de Gui pesa mais que o ranço por Carol e Yoná. O trio lembra que eliminações inesperadas já aconteceram, e nada está garantido.