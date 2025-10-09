Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

Sábado, 11 de outubro

Kami e Leo se incomodam com as atitudes de Bárbara. Ricardo engana Tânia e consegue chamar a polícia. Tânia foge de casa. O desabafo de Kami em seu perfil da rede social faz sucesso. Ricardo alerta Jaques sobre o estado de Tânia. Ryan nota o comportamento alterado de Lucas e confronta Bárbara. Tânia liga para Vanderson. Lucas vence sua luta e agrada Romano, mas acaba desmaiando. Ryan cobra que Bárbara fale a verdade sobre o estado de Lucas.

Segunda, 13 de outubro

Lucas despista Ryan, e Bárbara fecha o contrato de patrocínio com Heidegger, que decide investir na lutadora e em Lucas. Ayla sofre ao saber que Filipa e Jaques estão juntos. Jeff pede Stephany em namoro. Ryan pressiona Lucas a fazer exame toxicológico. Marlon ajuda Alan a se reaproximar de Jussara. Claudinei alerta Walkíria sobre o paradeiro de Vanderson. Marlon impede Pompeu de cometer uma injustiça contra Aldemir. Samir e Ricardo anunciam a Samuel que as novas peças da Boaz podem ter sido feitas ilegalmente.

Terça, 14 de outubro

Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.