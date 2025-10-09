'Preto de Neve': Hélio de La Peña leva humor a SP em apresentação única

Colunista do UOL, Helio de La Peña chega a São Paulo no dia 18 de outubro para apresentar o stand-up "Preto de Neve". Apresentação única acontece no Teatro Gazeta.

Como é o espetáculo

"Preto de Neve" quer misturar humor ácido e perspicaz para desafiar o público a pensar sobre o que os cerca. La Peña mescla suas vivências pessoais como um homem preto que circula em ambientes elitizados com comentários divertidos sobre fatos do noticiário.

Segundo ele, sua marca registrada é a abordagem de assuntos sérios com leveza e humor, sem perder a profundidade. Ele não quer cair nas armadilhas da polarização e diz não ter político de estimação.