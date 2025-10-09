Poliana Abritta se despede da sogra, Theresa Walcacer: 'Minha amada'

Poliana Abritta emocionou seguidores ao se despedir de sua sogra, a também jornalista Theresa Walcacer, que faleceu ontem.

O que aconteceu

Theresa é mãe de Chico Walcacer, companheiro da apresentadora do Fantástico. Nas redes sociais, Poliana compartilhou uma declaração comovente. "Theresa tinha olhar de encantamento: pela vida, pela arte, pelos afetos que costuravam seus dias. E encantava! Com o sorriso, com as conversas, com a troca genuína e intensa. As mensagens vinham cheias de poesia, de referências, bordadas em cuidado", escreveu.

A apresentadora ainda destacou a intimidade e o vínculo afetivo que construíram. "Foi testemunha do meu amor e eu do dela. Por todos. Levou meu coração. E eu carrego o dela comigo. Assim como os banhos de cachoeira, as longas conversas, as peças de teatro, a cumplicidade, a confiança mútua, o amor! Ah, minha amada? que os mistérios que nos envolvem em muitas conexões me deixem te sentir sempre perto."