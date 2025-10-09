'Podia querer que minha mãe morresse': começam os depoimentos em Vale Tudo

Marco Aurélio estava hospedado no local e usou uma arma com silenciador, mas Leila (Carolina Dieckmann) desconfia do marido. "Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino", dirá o executivo.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Já Celina tomará as dores dos sobrinhos para justificar seu encontro com a irmã. Ela recordará que a empresária escondeu o fato de que Leonardo estava vivo, fazendo com que Heleninha carregasse por anos a culpa pela suposta morte do irmão. Além disso, contará que Odete impediu que Afonso realizasse o transplante que poderia salvá-lo do câncer.

Minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso. Celina, em 'Vale Tudo'

Um dos depoimentos mais fortes será o de Heleninha, que deve ter suas digitais encontradas na arma. Heleninha dirá ao delegado Mauro que teve intenção de dar fim à própria vida momentos antes de se encontrar com a mãe, quando protagonizou com ela uma briga intensa.