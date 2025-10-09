Ingrid Guimarães junta moda e Amazônia em filme: 'Comédia com algo a dizer'

Juliette Binoche foi uma das atrações do primeiro semana de Festival do Rio. A atriz francesa apresentou o filme "In-I in Motion", esbanjou carisma e deu pistas de um projeto brasileiro.

Juliette confirmou que tem um projeto no Brasil, mas que ainda não pode falar sobre o assunto. "Eu até falei para ela: 'O que te traz ao Brasil?'. Ela disse: 'Mostrar meu filme'. Ai, Juliette, para. Pode ir contando aí", brincou Flávia Guerra.

Por enquanto, a atriz promove seu documentário sobre a criação do espetáculo de dança contemporânea "In-I". Juliette divide a tela com o bailarino Akram Khan, com quem estrelou o espetáculo, e aparece sem produção, em movimento, totalmente dedicada ao processo criativo. O documentário surgiu a partir de uma sugestão do ator Robert Redford, grande admirador do espetáculo "In-I".

Flávia descreve Juliette como uma entrevistada espontânea e muito interessada por cinema. Questionada sobre a entrega da Palma de Ouro para Wagner Moura em Paris, Juliette respondeu de forma divertida. "Ela falou: 'Gente, eu estava em Paris, me ligaram, e é óbvio que eu ia, porque é legal, porque é gostoso'. Ela não deu aquela resposta ensaiadinha, sabe? Essa passagem dela foi muito querida", conta a crítica.

Ela é muito, muito querida, a Juliette. Ela foi para o [Cine] Odeon, apresentou o filme e falou: 'Vocês querem o papo no final ou agora?'. Todo mundo falou: 'A gente prefere depois de ver o filme.' Ela disse: 'Então tá bom, gente. Eu vou embora amanhã cedo, vou voltar para casa, fazer minha mala e volto depois.' Duas horas e quarenta minutos depois, deu tempo de ela fazer a mala e voltar para o Odeon. Flávia Guerra

Entre outros destaques do Festival do Rio, está o filme argentino "Belén". Neste drama jurídico baseado em uma história real, uma jovem pobre de Tucumán é algemada na maca do hospital após ser falsamente acusada de fazer um aborto ilegal.