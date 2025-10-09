Perrengue Fashion: ator virou amigo de sua ídola, Ingrid Guimarães, no set

Foi Ingrid Guimarães quem convidou Rafa para integrar o elenco do filme. Apesar de ter experiência como roteirista e em gravações mais curtas, ele nunca tinha feito um filme. Ingrid elogia o profissionalismo do colega: "Ele se saiu muito bem gravando no meio da Amazônia, no barquinho, no perrengue, na luz caindo, no jacaré. Nem todo mundo que não tem experiência de cinema sobrevive. Ele sobreviveu".

Quando eu falo que eu sou muito fã da Ingrid, vocês não estão entendendo. Não é tipo assim: cara, eu adoro ela. Eu repetia falas, eu assisti ao 'Cócegas' inúmeras vezes na minha casa. Eu estudava ela, sabe? Para mim, o mais marcante desse filme é realmente conhecer uma ídola. Rafa Chalub

Para Rafa, Ingrid foi de ídola a colega de trabalho e, por fim, a amiga. "Fiquei extremamente nervoso no início, mas depois também desencantei um pouco. Ela é um ser humano, a gente vai se conhecendo cada vez mais", conta Rafa. E brinca: "Até falei com ela: cara, vamos afastar um pouco, traz um pouco do glamour de volta!"

Filipe Bragança interpreta Cadu, filho de Paula Pratta. Sem a mãe saber, ele larga o curso de Business em Stanford, estuda gestão ambiental e se muda para uma ecovila na Amazônia. Com a chegada da mãe, precisa educá-la sobre o modo de vida muito diferente do dela.

Um dos maiores desafios do ator foi encaixar o personagem no tom cômico do filme. "No roteiro, o Cadu fica parecendo aquele cara palestrinha, mas eu preciso encontrar uma maneira de contornar isso para que ele não se torne um personagem chato", conta. "Eu tento trazer personalidade para o personagem, improvisando e fazendo com que ele seja irônico com a mãe".