Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), formada por Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa será resolvida durante o programa de hoje. Uma parcial UOL mede a preferência do público.
O que diz parcial
Em parcial final coletada às 21h (Brasília), os três peões estão bem próximos dos votos. Contudo, Yoná e Carol correm mais riscos de eliminação.
Guilherme Boury lidera e seria o mais votado, com 34,17% dos votos. Na sequência, Yoná também seria salva, com 33,46%.
A eliminada seria Carol Lekker, por uma pequena diferença. A peoa somava 32,28% dos votos.
O menos votado deixará o jogo hoje.
