A Fazenda

Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

Colaboração para Splash, em São Paulo
Yoná e Carol podem ser eliminadas
Yoná e Carol podem ser eliminadas Imagem: Reprodução/Record

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), formada por Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa será resolvida durante o programa de hoje. Uma parcial UOL mede a preferência do público.

O que diz parcial

Em parcial final coletada às 21h (Brasília), os três peões estão bem próximos dos votos. Contudo, Yoná e Carol correm mais riscos de eliminação.

Guilherme Boury lidera e seria o mais votado, com 34,17% dos votos. Na sequência, Yoná também seria salva, com 33,46%.

A eliminada seria Carol Lekker, por uma pequena diferença. A peoa somava 32,28% dos votos.

O menos votado deixará o jogo hoje.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça?

288.705 votos
