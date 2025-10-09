Paolla Oliveira mostra look de frio carioca: 'Casaquinho e bumbum de fora'

Paolla Oliveira, 43, arrancou elogios dos seguidores ao publicar novas fotos no Instagram.

O que aconteceu

A atriz, que está no ar em Vale Tudo (Globo), surgiu de biquíni e casaco em seus novos cliques. "Para quem não sabe, frio do Rio de Janeiro é mais ou menos assim, casaquinho e bumbum de fora", escreveu na legenda.

Seguidores deixaram comentários na publicação. "Essa roubou a beleza do mundo só pra ela", escreveu um. "Não sei quem matou Odete, mas sei que você acabou de me matar do coração", brincou outro fã.