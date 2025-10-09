Os erros da cobertura da morte de Odete Roitman

A morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) foi televisionada. Os personagens da novela se informaram sobre o assassinato pelo telejornal RioNews, cuja repórter estava na frente do Copacabana Palace, onde o crime aconteceu.

A cobertura teve uma sequência de erros. Confira:

Família não foi informada primeiro

Considerando que o capítulo estava em ordem cronológica, a morte de Odete foi veiculada na TV antes mesmo de a notícia ser dada à família. Às 23h01, a repórter informou: "Estamos aqui ao vivo na frente do hotel onde morava uma das maiores empresárias do país. Odete Roitman foi encontrada morta em circunstâncias não esclarecidas ainda".