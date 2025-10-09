'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada

Fátima foi questionada sobre sua relação extraconjugal com César (Cauã Reymond). Ela assumiu a traição e disse que esse foi seu maior erro.

Além disso, contou que ficou com muitos ciúmes ao saber que o ex estava namorando Odete. Foi aí que Fátima fez uma pergunta cômica ao delegado.

O senhor já foi corno, seu delegado? Eu me senti como quando todo mundo se sente quando é abandonado. Ainda mais por um desgraçado, ingrato. Mas a vida é assim mesmo. Maria de Fátima

Combativa, Fátima conseguiu driblar o questionário acerca de sua relação com César. "Se o senhor quiser ir para esse lado do trângulo amoroso não vai achar o assassino de Odete Roitman", sentenciou a ardilosa. A partir daí, ela contou o que sabia sobre Leonardo (Guilherme Magon), Ana Clara (Samantha Jones) e o sequestro que sofreu, mudando o contexto de seu depoimento.

Na web, houve uma chuva de comentários sobre o tom escrachado de Fátima no interrogatório. Muitos internautas ressaltaram que o delegado não tem agido com seriedade, uma vez que a filha de Raquel (Taís Araújo) teria "passado do ponto" diversas vezes.