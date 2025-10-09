Mudança em 'Vale Tudo': morte de Odete deixou personagem rica na 1ª versão

Na original, a doméstica simples e batalhadora encerra a trama rica e deslumbrada. Em cenas cômicas do final da novela, ela assume um comportamento idêntico ao da temida Odete Roitman (Beatriz Segall), assassinada na reta final, assim como no remake.

Vida de Lucimar muda drasticamente após acertar seu palpite no jogo do bicho usando o número da sepultura de Odete. O número escolhido se refere, ironicamente, à "cobra", e é vencedor da rodada, fazendo com que ela ganhe uma bolada.

Maria Gladys em 'Vale Tudo'; ao lado, a atriz Ingrid Gaigher, a faxineira Lucimar no remake Imagem: Divulgação/Globo e Fausto Prieto/Reprodução

Feliz da vida, Lucimar é assaltada e perde o bilhete premiado, mas um personagem a ajuda a resgatá-lo. Gildo, que na nova versão virou Gilda (Letícia Vieira), entra em ação. Ele mobiliza contatos e consegue recuperar a bolsa com o bilhete vencedor. Com isso, a doméstica finalmente recebe o dinheiro e sua vida muda para sempre.

No último capítulo, Lucimar tem retorno triunfal após uma temporada na Argentina. Ela surge irreconhecível: penteado, roupas e atitude copiados da própria Odete. Ao lado de um amante mais jovem, ela chega esbanjando arrogância e ironia.