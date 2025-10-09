Ron Dean, ator de 'Batman: O Cavaleiro das Trevas', morre aos 87 anos

Ron Dean, conhecido por suas atuações em clássicos como "Negócio Arriscado" (1983) e "Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), morreu no domingo (05), aos 87 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por sua companheira, Maggie Neff, ao TMZ. "Ele faleceu exatamente às 16h, depois que suas queridas irmãs se despediram. Ele se agarrou como um guerreiro para se despedir de suas irmãzinhas. Então ficamos sozinhos, e em meus braços, segurei sua mão, e ele confiou em mim quando eu lhe disse que estava tudo bem em deixá-lo ir. Que honra!"

Maggie também descreveu o relacionamento dos dois como uma conexão rara e duradoura. "A nossa ligação foi instantânea e permaneceu assim durante quase quatro décadas. O amor entre nós era incondicional. Desentendemo-nos muitas vezes ao longo destes anos, mas nunca houve dúvida de que estaríamos lá um para o outro nos momentos em que mais precisássemos. E estivemos sempre", disse.