Central Splash: Michelle Barros não é Sheherazade e precisa sair da Fazenda

Apesar dessa questão da comida incomodar algumas pessoas, ela ainda tá conectada com uma certa maioria lá dentro, né? Eu não sei se ela é o primeiro alvo de alguém.

Bárbara Saryne

Chico Barney reforça que Michelle é vista como "fada sensata" e está protegida tanto entre os homens quanto entre as mulheres do grupo, o que deve garantir sua permanência por mais tempo no reality.

Ela tá protegida. A fada sensata tá protegida ali. Ainda mais naquela roda dos homens e das meninas também. E se ninguém jogar ela na Roça direta, ela não vai tão cedo.

Chico Barney

Dantinhas aponta que até o grupo adversário hesita em votar diretamente em Michelle, mesmo com incômodos causados por sua postura. Segundo ele, existe respeito e certo receio em confrontá-la.

Está complicado isso. E até o grupo adversário também não tem a Michelle como primeiro alvo. Eles falam muito sobre os incômodos, principalmente com ela ali na cozinha, mas não votam direto. Parece que existe um respeito, um medo da Michelle ali.

Dantinhas

Bárbara faz uma comparação direta entre Michelle e Rachel Sheherazade, destacando que a jornalista não repete o mesmo envolvimento intenso da antecessora. Para Bárbara, Michelle acreditou que poderia ser a nova protagonista, mas não se entrega ao jogo.