SplashUOL
Assine UOL
Celebs

MC Lomma posa de biquíni após emagrecer 17 kg

Colaboração para Splash, em São Paulo
MC Lomma posa de biquíni após emagrecer 17 kg e realizar lipo HD
MC Lomma posa de biquíni após emagrecer 17 kg e realizar lipo HD Imagem: Reprodução/Instagram

MC Lomma, 22, compartilhou fotos de biquíni após emagrecer cerca de 17 kg.

O que aconteceu

A ex-cantora posou com um biquíni de lacinho em sua viagem para Fernando de Noronha. Ela postou as fotos ontem em seu perfil no Instagram.

A influenciadora contou que havia perdido 17 kg no início do ano. Além disso, também realizou uma lipo HD.

Com o ensaio feito no arquipélago, MC Lomma ganhou elogios dos seguidores. "Paloma do céu, está maravilhosa", disparou uma. "Está muito linda, um arraso de mulher", ressaltou outra. "Que deusa", declarou uma terceira.

MC Lomma faz ensaio fotográfico em Fernando de Noronha
MC Lomma faz ensaio fotográfico em Fernando de Noronha Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.