MC Lomma posa de biquíni após emagrecer 17 kg

MC Lomma, 22, compartilhou fotos de biquíni após emagrecer cerca de 17 kg.

O que aconteceu

A ex-cantora posou com um biquíni de lacinho em sua viagem para Fernando de Noronha. Ela postou as fotos ontem em seu perfil no Instagram.

A influenciadora contou que havia perdido 17 kg no início do ano. Além disso, também realizou uma lipo HD.