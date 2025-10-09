Marco Aurélio presenciou morte de Odete e ajudou assassina na 1ª Vale Tudo

Na véspera de Natal de 1988, Marco Aurélio se encontrou com Odete Roitman para discutir o rombo nas contas da TCA. A conversa rapidamente se transformou em um embate. Odete o acusava de desviar verbas, e o empresário tentava justificar suas ações, pedindo calma.

Durante a discussão, a empresária começou a passar mal e foi ao banheiro. Enquanto isso, Leila (Cássia Kis), esposa de Marco Aurélio, que seguiu o carro do marido até lá, toca a campanhia.

Leila acreditava que o marido estava encontrando Maria de Fátima, sua amante. Tomada pelo ciúme, ela entra no apart hotel empunhando uma arma e confronta Marco Aurélio. "Não é você que está merecendo uma bala, é ela!", grita, convencida de que Maria de Fátima está escondida no quarto.

Reginaldo Faria e Cássia Kis como Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Enlouquecida, ela vê uma silhueta se aproximando pela porta de vidro e dispara três vezes. Do outro lado, porém, não está a rival imaginada, e sim Odete Roitman, que morre instantaneamente.

Marco Aurélio, por sua vez, entra em desespero. Chocado, tenta acalmar Leila e a convence a fugir do local. O casal deixa o apartamento antes que alguém descubra o que aconteceu, encobrindo o crime que mobilizaria o país nas semanas seguintes.