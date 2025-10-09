Marcelo Sangalo lamenta morte de amigo aos 17 anos: 'Tudo muda'

Marcelo Sangalo, 16, lamentou a morte do amigo Arturo Gatti Jr. O jovem de 17 anos foi encontrado morto no apartamento em que morava com a mãe, Amanda Rodrigues, no México.

O que aconteceu

Filho de Ivete Sangalo publicou sequência de fotos ao lado do amigo. "Vá em paz. Valorizem seus amigos e familiares. Tudo muda em um piscar de olhos", escreveu o jovem, no Instagram.

Arturo Gatti Jr., filho do lendário boxeador Arturo Gatti, foi encontrado morto em um apartamento no México. A informação foi confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelle, após ser divulgada inicialmente por amigos próximos. A causa da morte ainda não foi revelada oficialmente.