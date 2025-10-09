Húngaro László Krasznahorkai vence o Nobel de Literatura 2025

O roteirista e escritor húngaro László Krasznahorkai, 71, é o ganhador do prêmio Nobel de literatura 2025, anunciou hoje a Academia Sueca em uma cerimônia em Estocolmo.

O que aconteceu

Ele foi escolhido "por sua obra poderosa e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte". Entre suas obras mais famosas estão os romances "Sátántangó" e "A Melancolia da Resistência", que foram adaptadas para o cinema.

Frequentemente descrito como pós-moderno, Krasznahorkai é conhecido por seus romances distópicos e melancólicos. Também é marcado pela escrita de frases longas e sinuosas e por uma intensidade implacável que levou os críticos a compará-lo a Gogol, Melville e Kafka.