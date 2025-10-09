Julia Roberts volta finalmente a uma produção ousada

O italiano Luca Guadagnino é nome quente desde o sucesso mundial de 'Me Chame pelo Seu Nome' (2017) e vem de dois sucessos de público e crítica, 'Rivais' e 'Queer'. Talvez 'Depois da Caçada' não traga algo tão relevante a seu currículo, mas é obrigatório para fãs de Julia Roberts.

Há tempos a atriz não consegue um filme que repercuta na medida de sua condição de grande estrela. Ser dirigida por um nome como o italiano, ligado a algumas ousadias cinematográficas, foi uma boa aposta.

Mas o roteiro tenta armar tantas reviravoltas que a coisa não dá tão certo assim. Julia Roberts é Alma, professora respeitadíssima de Yale que vê dois jovens professores ligados a ela envolvidos numa acusação de estupro. A vítima (Ayo Edebiri, da série 'O Urso') é sua pupila, e o acusado (Andrew Garfield) é um grande amigo. E Alma vê o caso trazer à tona segredos de seu passado nada fáceis de lidar.