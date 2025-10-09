Jennifer Aniston sobre 20 anos de luta para engravidar: 'Ninguém sabe'

Jennifer Aniston, 56, falou sobre jornada de duas décadas para tentar engravidar.

O que aconteceu

A atriz desabafou sobre ser taxada de "workaholic egoísta" enquanto, na verdade, estava tentando ter filhos. "Ninguém sabe a minha história, nem o que eu passei nos últimos 20 anos tentando formar uma família, porque eu não saio por aí contando meus problemas de saúde. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue não ouvir - a narrativa de que eu não terei um filho, não terei uma família, porque sou egoísta, uma workaholic. Isso me afeta - eu sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos", disse em entrevista à edição britânica da Harper's Bazaar.

A artista acrescentou que, com o passar dos anos, não sentiu mais necessidade de se explicar sobre sua vida pessoal. "O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de justiça - quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro. E então eu penso: 'Será que eu realmente sei? Minha família sabe a minha verdade, meus amigos sabem a minha verdade'".