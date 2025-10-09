Apesar de vídeo, Fogaça afirma que nunca foi sócio de restaurante em SP

A sociedade, no entanto, não se concretizou, e ele nunca teve envolvimento na gestão operacional ou administrativa do estabelecimento, limitando sua atuação à assinatura do cardápio. Assessoria de imprensa de Henrique Fogaça

Splash também não encontrou registros de Fogaça na sociedade do restaurante. Em registros disponíveis para consulta, o CNPJ do Jamile está em nome de outras pessoas.

Na mesma nota, o chef voltou a "lamentar profundamente" o desabamento do teto do restaurante. "O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de ontem, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, em São Paulo, que infelizmente resultou em uma vítima fatal e cinco pessoas feridas, todas atendidas e encaminhadas ao hospital."

Fogaça manifesta sua solidariedade e profundo pesar às famílias e às vítimas, reafirmando que sua prioridade neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Teto do restaurante desabou

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma mulher que estava sob os escombros morreu. Ela estava debaixo do mezanino do restaurante, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A identidade da vítima e a função que ela exercia no restaurante não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.