Apesar de vídeo, Fogaça afirma que nunca foi sócio de restaurante em SP

De Splash, em São Paulo
Henrique Fogaça reafirmou hoje que nunca foi sócio do restaurante Jamile, cujo teto desabou ontem. A casa ficava na Bela Vista, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado há cerca de três anos, Fogaça usava a palavra "sócio" para falar de sua relação com o restaurante. "Queria convidar vocês pra vir conhecer aqui o Jamile, restaurante de que eu sou sócio junto com meus amigos Alberto Hiar e Anuar Tacach", diz o jurado do MasterChef, em vídeo disponível no destaque "FOGAÇA", no perfil do Jamile no Instagram.

Segundo a equipe do chef, porém, a sociedade nunca se concretizou. "Em relação a publicações antigas que mencionam uma possível sociedade, o chef esclarece que participou apenas da concepção inicial do restaurante, oferecendo consultoria na criação do menu", diz nota enviada a Splash.

A sociedade, no entanto, não se concretizou, e ele nunca teve envolvimento na gestão operacional ou administrativa do estabelecimento, limitando sua atuação à assinatura do cardápio. Assessoria de imprensa de Henrique Fogaça

Splash também não encontrou registros de Fogaça na sociedade do restaurante. Em registros disponíveis para consulta, o CNPJ do Jamile está em nome de outras pessoas.

Na mesma nota, o chef voltou a "lamentar profundamente" o desabamento do teto do restaurante. "O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de ontem, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, em São Paulo, que infelizmente resultou em uma vítima fatal e cinco pessoas feridas, todas atendidas e encaminhadas ao hospital."

Fogaça manifesta sua solidariedade e profundo pesar às famílias e às vítimas, reafirmando que sua prioridade neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Teto do restaurante desabou

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma mulher que estava sob os escombros morreu. Ela estava debaixo do mezanino do restaurante, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A identidade da vítima e a função que ela exercia no restaurante não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Cinco vítimas socorridas foram levadas a hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, outros dois tiveram escoriações e os últimos não tiveram estados de saúde divulgados.

Estabelecimento está com o CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) vigente. A informação foi confirmada por Splash em consulta ao sistema do Corpo de Bombeiros.

