Freitas e Eugênio: 2 cenas secretas renovam lista de suspeitos em Vale Tudo

O conteúdo da conversa não foi revelado e deve vir à tona até o desfecho. A principal suspeita é que ele falava com Eugênio (Luis Salém), seu affair, e que teria passado informações sobre movimentações estranhas na mansão dos Roitman.

Naquele momento, Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) estavam fora do endereço. E isso reforça a hipótese de que Eugênio e Freitas sabiam de algo importante.

Sequência guardada a sete chaves entre os dois promete esclarecer o que os dois têm a ver com o crime. Os nomes de Freitas e Eugênio são constantemente citados como possíveis suspeitos do assassinato de Odete, segundo palpites dos telespectadores. Com as novas cenas, a hipótese ganha ainda mais força.

Lembrando que, no dia da morte de Odete, Freitas jurou gratidão à executiva. Elesse entreolharam e o funcionário se colocou à disposição para ajudar a ricaça em qualquer coisa que ela precisasse.

Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, marcado para 17 de outubro. Até lá, o público verá não só os depoimentos, que começaram hoje (9), como as cenas secretas, gravadas com extremo sigilo.