Filho de Negrini e Murilo Benício exibe tatuagens ao posar sem camisa

Antônio Benício, 28, compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram onde aparece sem camisa, exibindo seu corpo definido e algumas tatuagens.

O que aconteceu

Apesar de ser uma figura discreta nas redes sociais, o filho de Alessandra Negrini, 55, e Murilo Benício, 54, chamou a atenção com o clique. Antônio tem mantido um perfil reservado, longe dos holofotes que cercam seus pais, mas não deixa de compartilhar momentos especiais de sua vida pessoal.

Na foto, o jovem atraiu diversos comentários positivos, tanto por sua aparência física quanto pela semelhança marcante com os pais. Muitos fãs destacaram a genética da família, elogiando o tanquinho bem definido e as tatuagens que complementam seu estilo.