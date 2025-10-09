SplashUOL
Para onde vai a criança? O destino do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) dará à luz Salvador, seu filho com César (Cauã Reymond) nos próximos capítulos. Saiba o que acontece com a criança.

O que aconteceu

Nos capítulos finais, Maria de Fátima (Bella Campos) enfrenta o ponto mais baixo de sua trajetória. Acusada de envolvimento na morte de Odete Roitman (Debora Bloch), a jovem vilã vê sua vida desmoronar, tanto na carreira quanto nas relações pessoais.

Derrocada de Fátima atinge o ápice com o nascimento de seu filho, Salvador. Depois de ser rejeitada por César (Cauã Reymond), Fátima tenta recomeçar. Cancelada nas redes sociais, busca emprego na Tomorrow, mas é ironizada por Sardinha (Lucas Leto). Em seguida, tenta uma vaga na Paladar, empresa de Raquel (Taís Araujo), e novamente é descartada.

Sem alternativas, a ex-modelo acaba trabalhando como atendente em uma padaria. Com isso, haverá um contraste brutal com sua antiga ambição de ascender socialmente. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Taís Araújo e Bella Campos são Raquel e Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Taís Araújo e Bella Campos são Raquel e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O nascimento de Salvador marca um divisor de águas na vida da personagem. Cansada e emocionalmente abalada, Fátima percebe que não tem condições de criar o bebê.

Ela então entrega o filho para a mãe, Raquel, cuidar. Isso também aconteceu na primeira versão da novela, mas somente após a oportunista tentar vender o bebê para um casal de estrangeiros. Relembre a seguir como isso foi abordado na trama de 1988.

Na 1ª versão, Fátima vendeu o filho para estrangeiros

Maria de Fátima decide vender seu próprio filho a um casal de estrangeiros. A negociação é intermediada por Olavo (Paulo Reis), fotógrafo e cúmplice nos golpes da personagem.

Maria de Fátima entregando seu filho para estrangeira em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima entregando seu filho para estrangeira em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Vilã hesita em um primeiro momento, mas entrega a criança. Olavo pressiona Maria de Fátima e ela decide seguir com o plano. "Vai ser melhor pra ele. Eu não tenho nada pra dar pra essa criança. Pelo menos eles vão dar uma família direita", justifica a insensível.

Casal paga 25 mil dólares (equivalente hoje a cerca de R$ 147 mil) pelo bebê. Maria de Fátima retoma seu comportamento frio, separa 5 mil dólares para o comparsa.

Sem remorso, Maria de Fátima rapidamente começa a gastar o dinheiro. Primeiro ela aluga um apart-hotel, voltando ao estilo de vida luxuoso que sempre buscou.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988
Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Bebê é resgatado por Raquel (Regina Duarte). A mãe da ardilosa descobre o que a filha fez com seu neto e consegue impedir que ele embarque com sua "nova família". Ela assume a criação da criança ao lado de Ivan (Antonio Fagundes) no final da novela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

