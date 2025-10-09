Para onde vai a criança? O destino do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo

Derrocada de Fátima atinge o ápice com o nascimento de seu filho, Salvador. Depois de ser rejeitada por César (Cauã Reymond), Fátima tenta recomeçar. Cancelada nas redes sociais, busca emprego na Tomorrow, mas é ironizada por Sardinha (Lucas Leto). Em seguida, tenta uma vaga na Paladar, empresa de Raquel (Taís Araujo), e novamente é descartada.

Sem alternativas, a ex-modelo acaba trabalhando como atendente em uma padaria. Com isso, haverá um contraste brutal com sua antiga ambição de ascender socialmente. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Taís Araújo e Bella Campos são Raquel e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O nascimento de Salvador marca um divisor de águas na vida da personagem. Cansada e emocionalmente abalada, Fátima percebe que não tem condições de criar o bebê.

Ela então entrega o filho para a mãe, Raquel, cuidar. Isso também aconteceu na primeira versão da novela, mas somente após a oportunista tentar vender o bebê para um casal de estrangeiros. Relembre a seguir como isso foi abordado na trama de 1988.

Na 1ª versão, Fátima vendeu o filho para estrangeiros

Maria de Fátima decide vender seu próprio filho a um casal de estrangeiros. A negociação é intermediada por Olavo (Paulo Reis), fotógrafo e cúmplice nos golpes da personagem.