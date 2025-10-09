SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (9): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor!
Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor! Imagem: Globo/Gabriel Vaguel

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (9) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.