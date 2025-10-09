DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

Quase três décadas depois de marcar o gênero policial, "Fogo Contra Fogo" está prestes a ganhar uma continuação — e com um novo rosto em um dos papéis mais marcantes do cinema dos anos 1990.

O que aconteceu

O nome de Leonardo DiCaprio desponta como o principal candidato para substituir Val Kilmer, que interpretava Chris Shiherlis, um dos membros do grupo de assaltantes liderado por Robert De Niro.

A produção original, estrelada por De Niro e Al Pacino, virou um marco do cinema de ação por unir as duas lendas em uma das cenas mais intensas e reverenciadas da história — o encontro no restaurante entre o policial e o criminoso. Agora, o novo capítulo promete explorar duas linhas do tempo: o passado, nos anos 1980, mostrando a ascensão de McCauley e Hanna em lados opostos da lei; e o futuro, após o assalto que marcou o desfecho do primeiro filme.