Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Eles mantiveram a guarda compartilhada por três anos após a separação, segundo o artista. "Por decisão judicial, baseada em fatos que aconteceram e dos quais temos provas, a guarda passou a ser provisoriamente minha. Desde abril, portanto há quase sete meses, eu estou com a guarda do meu filho. A Bárbara tem os dias de visita determinados pelo juiz. Inclusive, ela o viu no último fim de semana, sábado e domingo. Tenho prints, vídeos, provas disso tudo."

Dennis DJ disse não ter relação com a ação policial realizada na casa de Bárbara. "Quem determina uma busca e apreensão é o juiz. O juiz mandou a polícia ir até lá, e a polícia apenas cumpriu a ordem judicial para averiguar a situação. Pode ser, como há um inquérito policial em andamento e, inclusive, a própria mãe da Bárbara prestou um depoimento muito forte, pode ser sobre isso. Mas, como o caso está sob segredo de Justiça, eu também não posso abrir muita coisa aqui."

Entenda o caso

Bárbara acusou o artista de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e de mantê-la longe do filho Dennis, 6. O artista tem a guarda da criança desde abril de 2025.

Ela disse que sua casa foi alvo de uma ação policial ontem. Segundo ela, a polícia revistou a residência em busca de armas e drogas ilícitas, o que não foi encontrado.