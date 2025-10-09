Ex de Dennis DJ expõe disputa pela guarda do filho e denuncia violência

A advogada do músico diz que "todas as provas existentes constam nos processos em andamento que correm em segredo de justiça, como declarações, vídeos e fotos". "E com base nisto as decisões da justiça foram tomadas", diz Alexandra Ullmann.

Bárbara diz que decidiu expor a situação por estar longe do filho. "Eu não posso nem mesmo falar com o meu filho, não posso vê-lo. Eu estou vivendo o deserto da minha maternidade".

Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Merece respeito, merece cuidado, merece acolhimento, merece mãe. O filho tem uma mãe, que vai lutar por ele até o fim. Bárbara Falcão

Ainda segundo a cantora, a guarda da criança ainda não foi definida, pois a decisão cabe à Vara da Família. Até o momento, a criança está com o pai, pois a Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente determinou medida protetiva de urgência em favor do filho do ex-casal.

O agente de Bárbara diz que a medida protetiva está sendo revista. "Até o presente momento, [ele] não conseguiu comprovar a continuidade do perigo para o afastamento entre mãe e filho, o que fora ratificado hoje com o cumprimento do mandado onde ficou registrado que nada de ilícito fora encontrado".

Os advogados de Dennis afirmam que diante do insucesso de reverter a decisão que concedeu a guarda do filho ao ex-marido, Bárbara "vem usando de alegações sabidamente falsas" contra ele. Leia a nota na íntegra ao final do texto.