Famosos aderem às holdings para reduzir impostos e blindar patrimônio

Virginia Fonseca, Davi Brito e Gusttavo Lima estão entre os famosos brasileiros que criaram uma holding familiar, empresa que tem o objetivo de controlar e centralizar o patrimônio. A estratégia jurídica tem se "popularizado" entre os mais ricos.

Mas, afinal, como ela permite que fortunas milionárias diminuam o peso dos impostos? Um dos atrativos para os famosos é o tratamento tributário diferenciado. Ao transferir os bens da pessoa física para o nome dessa nova pessoa jurídica, é possível usufruir de regimes mais eficientes.