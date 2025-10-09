Modelo divulga novas mensagens com Vini Jr. e se desculpa com Virginia

Day Magalhães, cujas supostas conversas com Vini Jr. teriam causado o fim do affair com Virginia, publicou um comunicado sobre o tema.

O que aconteceu

Ela diz que se relacionava com Vini Jr. desde maio. "Durante esse período, nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem", escreveu.

Day afirma que decidiu se afastar dele ao ver notícias do affair com Virginia. No entanto, segundo ela, o jogador continuou mandando mensagens — mesmo nos dias em que Virginia estaria hospedada em sua casa: "Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade".