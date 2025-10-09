Culpada de novo? Leila surge em cena secreta da morte de Odete em Vale Tudo

Momentos antes do crime, Leila esteve ao lado de Marco Aurélio (Alexandre Nero). A ex-secretária articulou com o marido todos os passos do atentado que poderia matar Odete. Ela sabia das intenções do executivo desde quando Odete tentou matá-lo.

Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmann) e Odete (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Com essa intensa participação de Leila no dia do crime, as cenas secretas com ela já eram esperadas. No capítulo de ontem (8), a loira apareceu muito aflita no cortejo fúnebre de Odete.

Leila também surgiu desconfiando da versão contada por Marco Aurélio. Por ora, o executivo da TCA diz que não é o assassino de Odete e foi convocado para dar seu depoimento à polícia, assim como Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos).

A notícia das cenas extras com Leila também dá margem para relacionar ao desfecho da versão original. Em 1988, Leila (Cássia Kis) foi a verdadeira assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall). Resta saber se as sequências guardadas a sete chaves colocam Leila novamente como criminosa.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.