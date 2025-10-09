'Cássia Kis foi chamada': Leandro Hassum avalia morte de Odete em Vale Tudo

Quando perguntado quem ele acha que matou Odete no remake, Hassum repetiu a "culpada". "Quem vocês menos esperam. Eu vou dizer o que aconteceu. Cássia Kis foi chamada por Marco Aurélio, que falou: 'Vão roubar teu momento!'", continuou o ator.

Ela [Cássia Kis] saiu de casa boladona. Fo até o Copacabana Palace. E deu-lhe uma 'balaça' no peito de Odete. E foi isso. Gilberto Braga... eu soube... o que os escritores estão escrevendo. É isso. Leandro Hassum

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na versão original de "Vale Tudo", Leila matou Odete por engano. Ela achava que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), estava na companhia de Maria de Fátima (Gloria Pires), sua amante, e atirou três vezes em uma silhueta que viu atrás de uma porta de vidro - era Odete Roitman.

Desta vez, Leila não está na lista de suspeitos oficiais. Apesar disso, Carolina Dieckmmann, que interpreta a personagem agora, recebeu cenas secretas que compõem também o assassinato da vilã, as quais podem ser usadas ou não no desfecho do folhetim.