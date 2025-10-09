Como é o apartamento de Bella Campos que foi criticado pela simplicidade

Bella Campos, 27, comentou as críticas que leu sobre seu apartamento. Segundo a atriz, algumas pessoas consideraram o imóvel "muito simples" para uma atriz global.

Ela afirmou que já se sente luxuosa por ser dona de um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. "Isso até pouquíssimo tempo era uma realidade tão distante para mim que estou muito feliz mesmo e estou vivendo, de verdade, um dos momentos mais felizes da minha vida", disse nos Stories do Instagram.

Como é o apartamento de Bella Campos

A artista mora no imóvel de 140 m² desde dezembro. Segundo a revista Elle, Bella foi conquistada pela localização, pelo layout, e pela quantidade de janelas que garantem luz natural durante todo o dia.