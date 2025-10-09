Bruna Surfistinha rebate críticas: 'Gostar de sexo nem sempre é doença'

Raquel Pacheco, 40, a Bruna Surfistinha, usou as redes sociais para responder internautas que tentaram associar seu gosto por sexo a transtornos psiquiátricos.

O que aconteceu

A influenciadora, que está em celibato há mais de um ano, demonstrou irritação com os comentários. "A gente que lute com os psiquiatras virtuais. Misericórdia. Tem uma galera querendo encontrar diagnóstico para mim", escreveu. Em seguida, ironizou: "A pauta do debate: eu, no caso, enfrento algum distúrbio por gostar de sexo, então bora encontrar um diagnóstico", brincou.

Raquel também respondeu às suposições de que teria transtornos de personalidade. "Bordeline já ouvi falar. Já até passou essa possibilidade na minha vida (e nem foi por causa de sexo), mas não sou e através de 3 psiquiatras reais, que estudaram, foram para a faculdade por anos, nenhum me deu esse diagnóstico. Vou precisar jogar no Google o que é 'histriônica', porque com toda minha ignorância nunca tinha ouvido falar nisso."