Brasil anuncia curadoria de Diane Lima na Bienal de Veneza 2026

O Brasil participará da 61ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, com curadoria de Diane Lima e participação das artistas Rosana Paulino e Adriana Varejão.

O que aconteceu

Diane selecionou Rosana e Adriana para a exposição "Comigo ninguém pode", que ocupará o Pavilhão do Brasil. A Bienal acontece de 9 de maio a 22 de novembro de 2026. "Ser escolhida para conceber o Pavilhão do Brasil em Veneza é uma honra e uma grande responsabilidade", afirma Diane Lima.

Com trabalhos que refletem a presença das mulheres na arte e as feridas coloniais, as artistas se unem para a curadoria. "Juntas, Paulino e Varejão representam historicamente o que há de mais revolucionário quando se fala da presença das mulheres no campo da arte nacional", disse Diane. "Esse encontro propõe uma revisão da história da arte ao questionar o cânone e recuperar memórias silenciadas, abrindo caminho para novas possibilidades de futuro", completa Rosana sobre a parceria.