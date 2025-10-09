Autor de GOT retorna à Comic Con de NY com 'A Knight of the Seven Kingdoms'

"Mas o Steve Ditko apareceu, e foi emocionante conhecê-lo. Acho que o assustamos um pouco, porque ele nunca mais voltou a uma Comic Con", disse, arrancando risadas da plateia. A reação foi imediata: aplausos e gargalhadas ecoaram no auditório, diante do homem que transformou a fantasia medieval em um fenômeno global da cultura pop.

De Westeros à Irlanda do Norte

Em seguida, o autor falou sobre sua visita ao set da nova série em Belfast, na Irlanda do Norte, onde também foram gravadas cenas icônicas de Game of Thrones. Martin descreveu com emoção o que sentiu ao ver a história de Dunk e Egg ganhar forma diante de seus olhos. Disse que esteve no local pouco mais de um ano antes, durante as filmagens de um torneio de justa, e que ficou impressionado com a grandiosidade da produção.

"Eles construíram um campo inteiro com arquibancadas, pavilhões e tendas, tudo nos mínimos detalhes. Parecia que eu tinha voltado no tempo", contou. Ver o mundo que antes existia apenas em sua imaginação ser recriado em tamanho real, disse ele, foi "uma das experiências mais incríveis da carreira".

A produção utilizou locações como o Titanic Studios, o Myra Castle e o Tollymore Forest Park, e reúne parte da equipe técnica original de Game of Thrones. As filmagens começaram em junho de 2024 e mantêm o mesmo cuidado visual e a escala épica que marcaram a franquia.7

Escrevendo o impossível

Entre risos e aplausos, Martin lembrou o momento em que decidiu escrever Game of Thrones. Depois de uma década adaptando roteiros para a televisão e cortando custos, ele resolveu fazer o oposto. "Depois de tanto tempo diminuindo histórias para caberem no orçamento, pensei: vou escrever algo enorme, impossível de filmar. E, ironicamente, foi justamente essa história que acabou nas telas", comentou.