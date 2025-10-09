Marco Aurélio mentiu para Leila sobre Odete? Alexandre Nero dá spoiler

Alexandre Nero participou hoje do Mais Você e deu um spoiler sobre o capítulo de hoje de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Ele comentou uma cena do capítulo de ontem, em que Leila pergunta se Marco Aurélio mentiu e ele desconversa. Na conversa com Ana Maria Braga, o ator entregou: "O Marco Aurélio falou alguma coisa pra Leila que o público não viu. E vão descobrir hoje. Agora começa os depoimentos, cada um tem a sua explicação".

Nero diz que tem só uma teoria sobre a morte de Odete que não o convence. "O que eu soube é que cada um dos cinco suspeitos gravou matando. Agora, quem será... Se tem um 6º, se tem um 7º, se está viva... Viva, não! Seria um balde de água fria. Já basta o Comendador", riu o ator, relembrando seu personagem de "Império" que forjou a própria morte.