A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

As investigações em "Vale Tudo", da Globo, seguem em ritmo acelerado, e a dúvida que paira sobre o público continua a mesma: afinal, quem matou Odete Roitman?

O que aconteceu

No capítulo exibido ontem, Leila (Carolina Dieckmann) confrontou Marco Aurélio (Alexandre Nero) em busca da verdade. Segundo o ator, essa conversa esconde mais segredos do que o público imagina.

Durante o "Mais Você" de hoje, Nero contou a Ana Maria Braga e Tati Machado que o público finalmente entenderá por que Leila desconfia de Marco Aurélio. Ele adiantou que o episódio que vai ao ar hoje revelará o que o personagem disse à Leila fora das câmeras.