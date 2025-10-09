A Fazenda 17: parcial da Enquete UOL mostra disputa voto a voto na 3ª roça

A terceira roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira (9) e promete agitar a noite. Um dos peões será eliminado, tornando-se o terceiro a deixar o reality da Record nesta temporada.

Enquete UOL - A Fazenda 17: parcial da 3ª roça

Peões estão praticamente empatados em votos. O participante com mais chances de sair na parcial das 16h era Guilherme Boury, com 32,7% dos votos.

As outras peoas na roça, no entanto, não estão muito distantes. Carol Lekker aparece com 33,36% e Yoná Sousa é a mais votada, com 33,94%.