Horta comunitária de Zeca Pagodinho já distribuiu 1 tonelada de alimentos

Zeca Pagodinho, 66, cedeu 8 mil metros quadrados de sua propriedade em Xerém, Duque de Caxias (RJ), para criar uma horta comunitária.

O que aconteceu

Segundo o cantor, a ideia surgiu através do seu filho, Luiz Carlos Silva, e rapidamente se tornou uma iniciativa social de grande impacto. Até o momento, a horta, denominada "Horta Urbana de Xerém", já produziu mais de uma tonelada de alimentos, levando legumes e verduras de forma saudável à mesa da comunidade.